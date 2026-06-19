Corrientes: desbarataron un kiosco de drogas y detuvieron a una pareja

La Policía de Corrientes desbarató ayer un "kiosco" de drogas en el barrio Santa Marta de la capital provincial. La investigación previa provocó un allanamiento que permitió detener a dos personas por la comercialización de sustancias al menudeo.

El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves en una casa ubicada en el barrio Santa Marta. Los policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas ejecutaron una orden de allanamiento y secuestraron un total de 79 dosis de cocaína. Además, también incautaron marihuana fraccionada, seis celulares, una computadora portátil y diversos elementos para cortar sustancias.

Detenciones y secuestro

El operativo policial finalizó con la captura de los dos principales sospechosos investigados en la causa. Se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que estaban en la casa cuando se realizó el allanamiento.

Los dispositivos tecnológicos y las drogas secuestradas quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos fueron trasladados y permanecerán a disposición de la Justicia.