Una tienda de moda correntina denunció una estafa en redes: "Juegan con el laburo de la gente"

Un emprendimiento correntino denunció ayer a través de un video en sus redes sociales que sufrió una estafa virtual. La propietaria de la tienda de moda The Ganga fue engañada por un perfil falso que simulaba ser un proveedor mayorista. "Pensé que jamás iba a caer y caí", confesó en diálogo con El Litoral.

"Tengo The Ganga hace 4 años, es de moda circular pero suelo sumar básicos nuevos y, ahora con el Mundial, buscaba camisetas argentinas", explicó la emprendedora. El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando la joven intentaba conseguir un modelo especial de la Selección. "Estaba agotado en todos lados", comentó.

Fue así que en su búsqueda se encontró con una publicación de TikTok de un supuesto negocio llamado "Zule mayorista". Tras conversar por WhatsApp, coordinó la compra: “Estaba cansada, mal dormida y me mandé. Solo vi un video, parecía real, pero claramente se lo robaron a otra marca", reconoció.

El engaño y las estafas virtuales: una problemática en aumento

Según relató la víctima, con la estafa su emprendimiento perdió 200 mil pesos por un pedido de 11 remeras de Argentina. “Una vez que realicé el pago me dijeron que me despachaban al otro día. No me contestaron más", detalló y admitió que todavía evalúa los pasos a seguir: "No hice la denuncia formal y no sé si hacerla la verdad".

Más allá de la pérdida económica, la dueña de la tienda puntualizó en el esfuerzo que representa sostener un negocio en la actualidad y el impacto que tienen las estafas. “Acá el problema más que la plata, es lo que cuesta hoy para un emprendedor conseguir esos $200.000. Juegan con el laburo de la gente. No quiero que le pase esto a más personas”, reflexionó.

Finalmente, advirtió sobre los perfiles falsos en las redes sociales, ya que suelen tener patrones comunes. Una de las características principales es que tienen restringidos los comentarios para evitar que las víctimas alerten a los nuevos compradores. Ante esto, se recomienda verificar la antigüedad de la cuenta y, en caso de detectar irregularidades, denunciarla.