Liberaron al único detenido por la muerte de un correntino en Misiones

La Justicia misionera dispuso la liberación de Marcos Andrés Á., acusado de la muerte del joven correntino oriundo de Esquina, tras una caída desde lo alto de un edificio en Posadas en la madrugada del viernes 6 de marzo de 2026.



La medida fue dicatada por el doctor Fernando Luis Verón, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, quien además impuso restricciones como la prohibición de salir del país, no acercarse a la familia de la víctima y presentarse periódicamente ante la Justicia.



De este modo, la investigación por la muerte de Marcelo Luis Ojeda Kryszczuk, ocurrida en el edificio situado sobre calle Gómez Portiño al 1300, tuvo un cambio en la situación procesal del único detenido que tenía la causa, quien continuará imputado por el delito de homicidio simple mientras avanza el expediente.



El acusado podrá continuar el proceso en libertad bajo caución juratoria. En el fallo, el magistrado analizó la existencia de riesgos procesales y concluyó que no se advertían elementos objetivos que permitieran sostener un peligro de fuga o un posible entorpecimiento de la investigación.



La hipótesis investigada por la Justicia sostiene que en el interior del departamento se produjo una pelea con agresiones entre ambos y que habrían intervenido cuchillos.