Corrientes: desarticularon una red de caza ilegal y secuestraron un arsenal

La Policía de Corrientes desbarató una presunta red de caza ilegal tras un allanamiento en un establecimiento rural de Sauce. El operativo terminó con el secuestro de un arsenal y 200 kilos de carne de ciervo.

El caso comenzó en el puesto caminero Guayquiraró, ubicado sobre la Ruta Provincial 23, donde la Policía Rural interceptó una camioneta Toyota con cuatro personas de Entre Ríos. Durante la requisa, se detectaron varias armas y municiones, lo que generó la detención de los involucrados.

Allanamiento

Para avanzar con la investigación, la Justicia autorizó el allanamiento del establecimiento rural "Guayquiraró". Fue de esa manera que se comprobó que el predio funcionaba para la caza ilegal y se secuestraron múltiples armas, gran cantidad de cartuchos y un silenciador de uso prohibido. De todos modos, luego de los trámites legales, los cuatro implicados recuperaron la libertad aunque seguirán vinculados a la causa judicial.

Por otro lado, desde la Policía Rural destacaron que el procedimiento representa un avance en la lucha contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna. Según indicaron, se trata de una problemática que afecta tanto a la biodiversidad como al cumplimiento de las normas de conservación de la provincia.