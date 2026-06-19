Corrientes: la Policía Rural incorporó conectividad satelital para combatir la inseguridad en zonas aisladas

La Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó incorporó una embarcación y conectividad satelital para combatir el abigeato en zonas aisladas del norte provincial. Las nuevas herramientas forman parte de un plan oficial para optimizar los patrullajes preventivos en sectores de difícil acceso.

De acuerdo a fuentes policiales, la lancha patrullará la Isla Apipé y las costas de Ituzaingó de forma permanente. Con esto, las autoridades indicaron que se busca reforzar la seguridad de los productores frente al abigeato y diversos delitos ambientales detectados en la región.

Además, los móviles también sumaron tecnología Starlink de alta velocidad. Es decir que los policías mantendrán comunicación directa desde campos e islas donde no existe señal telefónica convencional.

Prevención en el interior

Tecnología satelital Starlink instalada en una camioneta policial.

Según indicaron fuentes oficiales, las incorporaciones son parte del plan de fortalecimiento rural impulsado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes. Las autoridades provinciales explicaron que la geografía de la provincia exige equipamiento adaptado para recorrer zonas alejadas de las zonas urbanas.

El objetivo es que los policías coordinen operativos más eficientes a partir de la mejora en la movilidad y las telecomunicaciones.