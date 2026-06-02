Otro abogado de Esquina envuelto en estafa, esta vez contra jubilados

Luego de la histórica y polémica condena dictada contra una abogada de Esquina por estafas reiteradas ahora, fue detenido otro matriculado del Derecho de esa misma localidad sureña.

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Esquina, Gustavo Javier Mosquera, instruyó dos expedientes judiciales apuntalados por graves y alarmantes denuncias radicadas por jubilados damnificados, según publicó el portal Actualidad Esquina.

En base a estas evidencias iniciales, ya se ejecutaron los primeros allanamientos domiciliarios, coordinados de manera eficiente por el personal policial de la Comisaría Primera de la ciudad.

Uno de los procedimientos policiales se desplegó en un inmueble ubicado en calles Islas Malvinas y Berón de Astrada, donde buscaron rastros documentales contundentes, tales como plásticos bancarios y tarjetas de crédito pertenecientes al o los denunciantes.

Todo el material secuestrado ya se encuentra a disposición del cuerpo especializado de peritos de la fiscalía. El presunto modus operandi del sospechoso consistía en efectuar una retención ilegal prolongada de las tarjetas de crédito de los jubilados para ejecutar compras no autorizadas o solicitar créditos personales fraudulentos, según pudo saberse.

La maniobra delictiva bajo sospecha es examinada de manera minuciosa por el Ministerio Público Fiscal, el cual ya ordenó la detención del profesional cuyas iniciales de apellido serían S.A.

Antecedente

Cabe señalar que este nuevo frente judicial estalla en un marco de extrema sensibilidad social comunitaria, ya que en las últimas horas, el Tribunal de Juicio de Goya, constituido de forma unipersonal por el doctor Julio Ángel Duarte, dictó un severo veredicto condenatorio contra la conocida abogada esquinense Marina Soledad Arce.

La Justicia penal la consideró plenamente responsable de cuatro legajos delictivos acumulados y le impuso tres años de prisión de cumplimiento efectivo, sumado a una absoluta inhabilitación profesional por idéntico período.

La resolución quedó firme mediante la Sentencia Nº 35/26, tipificando conductas de estafa continuada en concurso ideal con falsificación, uso de documentación oficial apócrifa y maniobras de engaño sistemáticas.

Las personas afectadas por su accionar espurio fueron formalmente identificadas en el expediente como José Luis Tessare, María Lucrecia Tesare, Héctor Osvaldo Escobar, Maris Beatriz Escobar, María Angélica Escobar, Pedro Oscar Pérez Ríos y Ramón Argentino Moreira.