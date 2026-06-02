Desbaratan un búnker de drogas frente a la "ciudad judicial" de Mercedes

La Policía de Corrientes desbarató sendos "kioscos" de estupefacientes, secuestró numerosas dosis fraccionadas de cocaína, una elevada suma de dinero en efectivo y múltiples teléfonos celulares de última generación, entre otros objetos ilícitos.

Los procedimientos concluyeron con dos mujeres detenidas en forma preventiva y un joven demorado, ejecutándose uno de ellos de manera insólita justo frente al propio e imponente edificio de la "ciudad judicial", de Mercedes.



Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Mercedes, luego de una minuciosa investigación estratégica desarrollada pacientemente durante varias semanas, actuaron bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal y el riguroso Juzgado de Garantías en turno.

Las autoridades judiciales ordenaron dos allanamientos simultáneos y coordinados en el marco de una causa penal por la presunta y sistemática comercialización de sustancias prohibidas.

Los operativos, desplegados con precisión en viviendas particulares de los barrios Noroeste y San Pedro, arrojaron resultados altamente positivos para la causa, ya que en una de las casas allanadas funcionaba un local de venta de comidas, según pudo saberse.

En el lugar se logró la inmediata detención de las dos sospechosas principales y la demora preventiva de un hombre, además del secuestro de múltiples teléfonos celulares y una tablet funcional.



Además incautaron una notebook y varias motocicletas utilizadas presumiblemente para el traslado de las sustancias, balanzas digitales de alta precisión, y fajos de dinero en efectivo.

Durante las minuciosas requisas domiciliarias, los agentes hallaron envoltorios plásticos termosellados que contenían una sustancia blanquecina, que el narcotest arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Trabajaron además efectivos de la División de Investigación Criminal, el Grupo Táctico Operacional (GTO) y peritos calificados, todos dependientes de la vecina Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá.