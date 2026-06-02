Itatí: recuperaron una valiosa bicicleta robada y la devuelven a su dueño

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí lograron recuperar una moderna bicicleta que había sido abandonada de manera sospechosa en un descampado del populoso barrio Ibiray, durante los habituales patrullajes de prevención del delito.



Se trata de un rodado de alta gama y gran valor comercial marca SLP, la cual se encontraba oculta entre pastizales y fue trasladada de urgencia a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.



Pocas horas después, un vecino damnificado de la localidad se presentó voluntariamente en la sede policial para reportar el robo de un rodado idéntico y después de realizar la obligatoria exhibición del elemento secuestrado, el ciudadano reconoció de forma inmediata que la bicicleta era de su propiedad.

Luego de dar intervención directa a la autoridad judicial competente, se ordenó la restitución formal y definitiva del bien a su legítimo dueño.