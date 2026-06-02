Procesaron a una mandataria de Esquina por grave fraude documentológico

La Cámara Federal de Apelaciones ratificó de manera unánime el procesamiento de una gestora matriculada de la ciudad de Esquina, imputada por el uso delictivo de documentación pública apócrifa.



El escandaloso caso penal se inició cuando el interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Esquina detectó severas irregularidades en el trámite de transferencia de un vehículo, lo que derivó en una exhaustiva investigación federal que actualmente tramita ante el Juzgado Federal de Goya, según publicó el periodista local Juan Cruz Velásquez.



De acuerdo con el minucioso expediente judicial, la profesional presentó un Formulario 08 de transferencia vehicular respaldado por actas notariales que exhibían groseras anomalías estructurales.



Entre las maniobras ilícitas más flagrantes descubiertas por los investigadores se destacó un poder especial de venta vencido e inválido, debido a que el titular otorgante había fallecido antes de que se iniciara el trámite formal.



Enumeraron entre las irregularidades un Formulario 08 adquirido con una fecha posterior a la que figuraba falsamente en la certificación de firmas de la escribana así como adulteraciones físicas en los documentos, consistentes en agregados manuscritos e interlineados improvisados con el fin de burlar las observaciones del Registro.