Caso niño "N": rechazan el sobreseimiento a Codazzi que continuará en prisión

En una audiencia judicial desarrollada este lunes por la tarde, la Justicia asestó un duro revés a la estrategia de la defensa del abogado José Fernández Codazzi, quien deberá continuar con prisión preventiva por la causa del niño “N” de Esquina.



El defensor oficial, doctor Fernando Ranaletti, intentó obtener el sobreseimiento definitivo del polémico abogado respecto al grave delito de sustracción de menor, en el cual está imputado.



El representante legal planteó una compleja excepción de atipicidad, argumentando técnicamente que la conducta atribuida a su asistido no encuadra dentro de la severa figura penal imputada.



Sin embargo, el juez de Garantías Gustavo Vallejos, rechazó de manera contundente el planteo de la defensa y decidió mantener plenamente vigente la grave imputación por la presunta sustracción del menor.



Ante esta resolución desfavorable, el doctor Ranaletti interpuso de inmediato una formal impugnación tras lo cual la ardua controversia jurídica deberá ser analizada y resuelta ahora por un Tribunal de Revisión de alzada con asiento en la ciudad de Mercedes.

