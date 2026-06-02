Corrientes: detuvieron a tres hombres por presunto abigeato en la Ruta 57

Tres hombres fueron detenidos por un caso de abigeato en la localidad correntina de Sauce, durante un operativo policial sobre la Ruta Provincial N° 57. Además, se secuestraron dos terneros que eran trasladados sin la documentación obligatoria. El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

La detención y el secuestro de los animales

Según informaron fuentes policiales, los policías interceptaron una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un tráiler con dos terneros. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron presentar guía de traslado, ni otros documentos que acreditaran la propiedad de los animales.

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal rural de Curuzú Cuatiá, Oscar Cañete, dispuso el iniciar una causa por un supuesto delito de abigeato y ordenó la demora de los tres ocupantes del vehículo. Todos son mayores de edad y tienen domicilio en la localidad de Sauce.

Del mismo modo, la Policía secuestró preventivamente la camioneta, el tráiler y varios celulares que serán incorporados a la investigación.

Los tres hombres fueron trasladados a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá. En tanto, la causa continúa en etapa investigativa para determinar la procedencia de los animales y esclarecer las circunstancias del hecho.