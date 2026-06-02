Corrientes: desarticularon dos kioscos de drogas y detuvieron a un hombre con cocaína

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 28 años en Caá Catí, tras una serie de allanamientos realizados ayer por una investigación de narcomenudeo. Durante los procedimientos se desarticularon dos kioscos de venta de drogas con cocaína y marihuana.

Los operativos se llevaron a cabo por la Comisaría de Distrito Caá Catí, en conjunto con la fiscalía de investigación. Uno de los allanamientos se realizó en un casa sobre la calle Saladas, mientras que el segundo tuvo lugar en el barrio El Cosmo.

Lo secuestrado

Como resultado de los procedimientos, los policías incautaron 52 dosis de cocaína y ocho de marihuana. También secuestraron seis celulares, una balanza digital, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y una libreta con anotaciones.

En los operativos también participó la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, que realizó los test orientativos sobre las sustancias halladas.

El sospechoso y todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras delictivas.