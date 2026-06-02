Corrientes: mujer fue atrapada con dosis de droga listas para comerciar

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien cargaba consigo droga entre sus pertenencias.

El hecho ocurrió cuando el personal motorizado y de calle de la Patrulla Metropolitana realizaba recorridas de prevención por las calles de la ciudad. Al llegar a la intersección de la avenida Ayacucho y la avenida Artigas, los uniformados divisaron a una transeúnte cuya actitud en la vía pública motivó su interceptación preventiva para la correspondiente identificación de rutina.

Las primeras averiguaciones determinaron que se trataba de una ciudadana de 30 años. Durante la requisa superficial de seguridad obligatoria, se detectó que la mujer transportaba elementos extraños ocultos entre sus prendas de vestir, tratándose de siete (7) pequeños envoltorios que contenían una sustancia polvorienta de color blanco.

Test positivo de Drogas Peligrosas y actuaciones judiciales

Ante la presunción de encontrarse frente a una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Narcomenudeo), se solicitó la presencia y colaboración en el lugar de los peritos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Una vez apostados en la escena del procedimiento, los especialistas antinarcóticos extrajeron muestras para someterlas al test químico orientativo de campo. Las pruebas de reactivos arrojaron un resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Tras confirmar la presencia de droga y ante testigos, se confeccionaron las actas de secuestro de la sustancia y se dispuso la demora de la mujer.

La demorada junto con las dosis incautadas, fue trasladada a la Comisaría V Urbana, quedando a disposición de la Unidad Fiscal en turno, donde se iniciaron las diligencias del caso.