Corrientes: intensa búsqueda de un adolescente desaparecido en capital

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a un menor de edad desaparecido en la ciudad Capital.

Se trata de Tiziano Atila Cardozo, de 14 años, de quien no se sabe nada desde la tarde del lunes 1° de junio.

La desaparición del menor fue reportada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

Características físicas, vestimenta y señas particulares de Tiziano

Con el propósito de facilitar la identificación del menor por parte de la ciudadanía, la Policía de Corrientes suministró la filiación completa y detallada del menor:

Fisonomía general: de contextura delgada, tez blanca, tiene ojos de color marrón y el cabello castaño cortado de forma corta. Su estatura aproximada es de 1,70 m .

Seña particular distintiva: posee una cicatriz sobre el lado derecho de su rostro.

Canales oficiales de comunicación para aportar datos ciertos

Independientemente de la búsqueda desplegada por el personal de la Policía de Corrientes, se requiere el compromiso social para encontrar al menor.

Quienes cuenten con información cierta o puedan aportar datos ciertos que colaboren con su localización, tienen disponibles las siguientes vías de comunicación: