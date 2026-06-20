Corrientes: detuvieron a un hombre y recuperaron una camioneta robada en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre y recuperaron una camioneta robada en Buenos Aires.

El hecho se registró cuando dos vehículos habían evadido un puesto de control en Gobernador Virasoro y escapado en dirección a Santo Tomé.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Primera de Santo Tomé desplegaron un operativo sobre la Ruta Provincial 94. Durante el patrullaje, los uniformados detectaron una Ford Ranger que, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra y cambió de dirección.

A partir de eso se inició una persecución controlada, que culminó cuando el conductor detuvo la marcha, descendió del rodado e intentó huir a pie. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que la camioneta registraba un pedido de secuestro activo emitido por autoridades del partido bonaerense de La Matanza.

Además, los investigadores detectaron presuntas adulteraciones en los cristales y en la chapa patente del vehículo.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras que la camioneta fue secuestrada para avanzar con las pericias y determinar el alcance de las irregularidades detectadas.

La investigación continúa para establecer si el rodado tiene vinculación con otros hechos delictivos y para identificar al segundo vehículo que habría escapado del control realizado por Gendarmería Nacional.