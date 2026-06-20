Corrientes: murió un hombre tras un choque entre dos motos 

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un hombre de 44 años luego de protagonizar un siniestro vial entre dos motocicletas en la localidad correntina de Tres de Abril.

El siniestro ocurrió en horas de la noche del viernes sobre un camino vecinal de acceso al barrio 40 Viviendas de esa localidad.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Yamaha FZ, conducida por un joven de 18 años, y una motocicleta Ghiggeri Dune 150 cc, guiada por un hombre de apellido Ávalos, de 44 años.

Producto del fuerte impacto, Ávalos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro motociclista sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital de Bella Vista, donde recibió asistencia médica y quedó internado.

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría de Distrito Tres de Abril realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar, con intervención de la Unidad Fiscal de turno.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión, mientras continúan las diligencias judiciales y periciales para esclarecer lo sucedido.