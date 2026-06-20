Corrientes: detuvieron a un dealer con marihuana y secuestraron su moto

Un joven de 22 años fue detenido durante un operativo en la madrugada de este sábado en la ciudad de Corrientes. Los policías le encontraron varios envoltorios con marihuana, presuntamente destinada a la comercialización.

El procedimiento se realizó en la calle Quintana al 1200, como parte de un control preventivo de la Dirección de Investigación Criminal y de la Comisaría Cuarta Urbana. Según informaron fuentes policiales, el detenido circulaba en una motocicleta Yamaha YBR cuando se lo detuvo para la identificación. Fue ahí que se comprobó que llevaba varios envoltorios de droga.

Aún así, se solicitó la presencia de policías de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Tras efectuar las pruebas correspondientes, el material secuestrado dio positivo para marihuana.

Además de la droga, los policías secuestraron la motocicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular. También incautaron cargadores, auriculares, elementos para el armado de cigarrillos, dos estuches metálicos, un casco y otros objetos de interés para la investigación.