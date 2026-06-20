Incautaron cargamento ilegal valuado en más de $61 millones en Corrientes

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina asestaron un millonario golpe al contrabando en la provincia de Corrientes, tras abrir e inspeccionar 25 bultos postales que habían sido interdictados de forma preventiva en las rutas de la región.



El decomiso oficial de toda la mercadería ilegal alcanzó la millonaria cifra de $61.037.267, afectando de manera directa a las redes de comercio ilícito que operan en las zonas fronterizas del territorio correntino.





El procedimiento fue ejecutado por personal especializado del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” y del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, quienes actuaron en cumplimiento de las órdenes emitidas por la justicia federal, diseñadas para combatir el transporte de productos que violan la Ley Nº 22.415 del Código Aduanero en los principales corredores viales provinciales.





Al revisar minuciosamente el interior de las encomiendas incautadas en las rutas correntinas, los agentes detectaron un cargamento compuesto por 33.620 paquetes de cigarrillos de diversas marcas y 32 televisores de última tecnología.





Todos los elementos tecnológicos y el tabaco eran de procedencia extranjera, y carecían por completo de las estampillas fiscales obligatorias y de la documentación que avalara su libre tránsito por el país.





Tras finalizar las actas en el lugar del hecho, tomó intervención la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, cuyo magistrado ordenó el secuestro inmediato de la totalidad de la carga. Los productos incautados fueron trasladados y depositados bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mientras se investiga a los remitentes del envío.