Narco reincidente cayó con $8 millones en cocaína en un control sobre el puente Belgrano

Secuestraron cocaína valuada en más de $8 millones de pesos en un operativo vial montado en la estructura del puente “General Belgrano”, al interceptar un automóvil que viajaba desde Corrientes hacia el Chaco.



Un hombre oriundo de Formosa fue detenido sobre la Ruta Nacional 16 luego que intentó descartar un paquete de droga compactada y agredir a los efectivos policiales de la vecina provincia.



El implicado, que viajaba como pasajero en un auto de aplicación digital, había salido de Corrientes y tenía como destino la vecina provincia cuando fue interceptado por la Delegación de Inteligencia Criminal Barranqueras.



El procedimiento se desplegó en el kilómetro 2 de la Ruta Nacional 16, en el carril que va en sentido Corrientes–Chaco, precisamente en la zona de acceso al Barrio San Pedro Pescador.



En ese punto los efectivos realizaban un operativo de saturación vehicular bajo el denominado “Plan Paraná” cuando detuvieron la marcha de un Fiat Siena que operaba para una reconocida plataforma de viajes.



El vehículo trasladaba a un pasajero como cliente, quien al notar el control policial evidenció un marcado estado de nerviosismo.



Al solicitarle que descendiera del automóvil para su correcta identificación, el sospechoso extrajo un paquete de color amarillo que ocultaba entre sus prendas, lo arrojó a la cinta asfáltica e inició un ataque físico contra los uniformados con la clara intención de darse a la fuga, siendo reducido de inmediato.



En presencia de testigos requeridos para el acto, el personal técnico realizó los correspondientes test químicos sobre la sustancia compactada.



Las pruebas de laboratorio confirmaron de forma positiva la presencia de clorhidrato de cocaína.

Antecedentes





El pesaje oficial de la sustancia secuestrada arrojó un total de 0,366 kilogramos, lo que representa un valor en el mercado ilegal estimado en $ 8.070.300.



Respecto al detenido, las autoridades confirmaron que se trata de un ciudadano mayor de edad, con domicilio en la provincia de Formosa que cuenta con antecedentes penales específicos en la materia y había recuperado la libertad en abril pasado tras cumplir una condena previa por narcotráfico.



La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 2 de Resistencia, a cargo del Dr. Guillermo Mendoza, quien dispuso la detención formal del involucrado bajo la modalidad de flagrancia.