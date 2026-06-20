Cayó una joven por varias estafas bancarias a adultos mayores de Corrientes

Una joven de 23 años fue detenida en el Chaco tras ser identificada como la presunta autora de múltiples estafas bancarias contra ancianos en la provincia de Corrientes.



El operativo, que requirió un despliegue interprovincial, culminó con la localización de la sospechosa sobre quien ya pesaba una orden de captura emitida por la justicia correntina.



La maniobra delictiva después de reiteradas denuncias por defraudaciones bajo una misma modalidad: el robo de datos personales de adultos mayores. Con esa información confidencial, la detenida gestionaba y solicitaba de forma ilegal préstamos en diversas entidades bancarias locales.



A raíz de estas operaciones delictivas detectadas en Corrientes, la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito (junto a la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la policía provincial) emitió un pedido formal de colaboración para rastrear el paradero de la estafadora.



Efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata de la Policía del Chaco recibieron la alerta correntina y montaron un operativo de vigilancia. En base a ello, las fuerzas de seguridad interceptaron y demoraron a la implicada en un domicilio de la calle Hipólito González, en la localidad chaqueña de Concepción del Bermejo.



La causa judicial fue caratulada preventivamente como "Supuesta estafa" y cuenta con la intervención directa del Juzgado de Garantías de la Provincia de Corrientes. Tras su detención, la mujer fue alojada de manera transitoria en la Comisaría de Concepción del Bermejo a la espera de las próximas medidas procesales.



La Policía de Corrientes ya inició formalmente los trámites y canales legales correspondientes ante el juzgado interviniente para acelerar el traslado de la acusada hacia el territorio provincial. Debido a cuestiones de jurisdicción y competencia penal, la joven deberá rendir cuentas de forma inmediata ante los tribunales correntinos.