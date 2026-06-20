Vendían carne ilegal en comercios de San Luis del Palmar

Tras el llamado de vecinos pesonal de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar sorprendió a dos personas que se movilizaban en una motocicleta en el sector urbano de la localidad, quienes huyeron al ver a los efectivos.



Según advirtieron, los sospechosos recorrían la zona comercial vendiendo de forma ambulante distintos cortes cárnicos de dudosa procedencia en la zona de las calles General Paz y Paraná.





Al arribar al lugar, los motociclistas se dieron a la fuga velozmente, dejando abandonadas en la calle varias bolsas de arpillera que contenían la mercadería ilegal para evitar ser atrapados.



Ante la presencia de testigos, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de los cortes cárnicos que fueron trasladados a la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones por presunto abigeato y violación a las normas sanitarias vigentes en la provincia.



La Unidad Fiscal en turno de Corrientes tomó intervención en el caso, ordenando el inicio de las diligencias de rigor para establecer el origen del ganado faenado. Las autoridades locales continúan con el análisis de las cámaras de seguridad para identificar y detener a los implicados