Corrientes: una joven está grave tras caer desde un cuarto piso

Una joven de 18 años se encuentra internada en grave estado luego de caer desde el balcón de un edificio ubicado en el barrio Sur de la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró cerca de la medianoche del jueves en un inmueble situado sobre calle Necochea al 1400, donde, por causas que aún son materia de investigación, la joven se cayó desde el cuarto piso.

Según las primeras informaciones, la joven, de apellido Legal y oriunda de la localidad de Bella Vista, habría intentado ingresar a su departamento cuando ocurrió el accidente.

Tras la caída, fue asistida por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde permanece internada con politraumatismos de gravedad y bajo estricta observación médica.

Fuentes policiales indicaron que, en principio, la principal hipótesis apunta a un accidente. No obstante, efectivos de la Unidad Regional I trabajan para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar con precisión cómo ocurrió la caída.