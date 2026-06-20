Corrientes: volcó en plena fuga y abandonó un cargamento de cigarrillos valuado en $37 millones

Gendarmería Nacional informó este sábado que secuestraron un cargamento de 15.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero luego de una persecución en la provincia de Corrientes.

Efectivos realizaba controles de prevención sobre el kilómetro 1.056 de la Ruta Nacional 12, cuando intentaron detener la marcha de un automóvil para una inspección de rutina.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señales de alto, embistió el puesto de control y escapó a gran velocidad. Ante la situación, se desplegó un operativo cerrojo en la zona para intentar interceptar al vehículo.

Minutos después, las patrullas lograron localizarlo a la altura del kilómetro 7 de la Ruta Provincial 9, en jurisdicción de San Cosme.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el automóvil volcado sobre la banquina, sin su conductor.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos descubrieron que transportaba 15.000 paquetes de cigarrillos extranjeros ingresados al país sin la documentación aduanera correspondiente.

La Fiscalía Federal de Corrientes tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro de la mercadería y del automóvil utilizado para el traslado ilegal.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor total del cargamento decomisado y del vehículo asciende a $37.111.500.

Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para identificar y localizar al responsable del hecho.