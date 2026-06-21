Corrientes: atraparon a los asaltantes de un local comercial

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a tres personas en la localidad de Santo Tomé, tras el robo de un local comercial del lugar.

Una llamada a la Comisaría Primera del Sistema de Emergencias 101 notificó un ilícito en proceso dentro de un establecimiento comercial situado sobre las calles Andrés Guacurarí y Bartolomé Mitre. Al tomar conocimiento de las características físicas y de vestimenta de los autores, los móviles policiales que se encontraban en la zona iniciaron un rastrillaje intensivo por las arterias aledañas.

Persecución callejera, tres sospechosos cercados y un cómplice prófugo

Los uniformados localizaron al grupo delictivo a pocas cuadras del lugar del hecho, iniciándose una breve resistencia.

Al llegar a la intersección de las calles Uruguay y San Martín, los efectivos policiales divisaron a cuatro sujetos cuyas descripciones coincidían con las aportadas por las víctimas del robo.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron dispersarse. Uno de los ellos emprendió una veloz fuga a pie y logró evadir el cerco policial, pero en su huida se vio obligado a arrojar al suelo una caja de cartón que contenía seis botellas de vino de primera marca, la cual fue preservada intacta por los agentes.

Detención de los imputados y apertura de las actuaciones judiciales

Los tres civiles interceptados en la vía pública no pudieron justificar la procedencia de los elementos ni su presencia en el sector.

Los policías redujeron a los otros tres integrantes de la banda, quienes resultaron ser hombres mayores de edad radicados en la localidad.

Tanto los demorados como los elementos recuperados fueron trasladados de inmediato hacia la mencionada dependencia donde se continuaron las diligencias de rigor.