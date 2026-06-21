Corrientes: secuestraron droga, vehículos y detuvieron a 14 personas tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestró droga, vehículos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para una investigación judicial, además de detener a 14 personas durante un allanamiento realizado en la ciudad de Esquina.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre avenida 9 de Julio al 800, donde varios de los ocupantes del inmueble intentaron escapar por los techos de viviendas vecinas.

En medio de la fuga, algunos de ellos realizaron disparos con armas de fuego contra el personal policial para cubrir su huida, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

Intentaron escapar, pero fueron capturados

La fuerza provincial indicó que gracias a un operativo cerrojo desplegado en los alrededores del domicilio allanado se logró interceptar y capturar a los sospechosos que intentaban escapar.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos 13 hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además de las detenciones, los efectivos incautaron una importante cantidad de elementos que tendrían vinculación con la causa investigada.

Entre los objetos secuestrados se encuentran sustancias de color blanquecino y vegetal, 10 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, tres bicicletas, un automóvil Chevrolet Corsa, dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, además de diversos elementos de corte.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales y los trámites de rigor en el marco de la investigación.