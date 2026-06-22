Un tiroteo en plena plaza de Corrientes dejó un herido

La Policía de Corrientes investiga las circunstancias de un violento incidente con armas de fuego ocurrido en la noche del domingo en el barrio Galván de la Capital. Un joven mayor de edad resultó con una herida de bala, mientras que los agresores se dieron a la fuga.

El hecho se registró aproximadamente a las 20 del domingo, cuando un joven mayor de edad caminaba por la vía pública con destino a un local comercial para comprar comida fue atacado.

Este se encontraba en inmediaciones de avenida Teniente Ibáñez y calle Elías Abad, cuando la víctima divisó la aproximación de un automóvil en el cual se desplazaban dos hombres.

De forma imprevista, uno de los ocupantes del vehículo extrajo un arma de fuego y efectuó una serie de disparos directos hacia donde se encontraba el joven junto a un grupo de personas.

Herido de bala en el muslo y traslado de urgencia al Hospital Escuela

Como consecuencia directa de la balacera en plena vía pública, un proyectil impactó de lleno en el muslo izquierdo de la víctima.

Tras el escape de los atacantes a gran velocidad, el herido logró resguardarse y, debido a la premura del caso, optó por trasladarse por sus propios medios hacia el servicio de emergencias del Hospital Escuela “General José F. de San Martín”.

Los médicos que lo asistieron constataron que el paciente presentaba lesiones de carácter leve, quedando en observación y fuera de peligro.

Hipótesis de una vieja enemistad y avance de las actuaciones policiales

En el escenario del atentado intervinieron de forma inmediata las patrullas y peritos de la Comisaría de Distrito Segunda Urbana, quienes iniciaron las diligencias de rigor bajo la supervisión de las autoridades judiciales en turno.

Las primeras líneas investigativas robustecen la hipótesis de un ajuste de cuentas, ya que en principio los participantes del incidente se conocerían entre sí y mantendrían una enemistad de vieja data.

El personal policial continúa con las tareas de rastrillaje y análisis de cámaras de seguridad de la zona a fin de identificar el rodado y proceder a la captura de los sospechosos.