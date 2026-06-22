Allanaron una casa en Corrientes por una causa de material sexual infantil

La Policía de Corrientes realizó un allanamiento en una vivienda de la localidad de Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación judicial vinculada a la presunta tenencia de material sexual infantil.

El procedimiento se realizó el viernes en una vivienda ubicada en el barrio Villa Dolores,

Secuestraron celulares, una computadora y otros dispositivos

Durante la requisa, los efectivos incautaron seis teléfonos celulares, una computadora, una tablet, un pendrive y una memoria de almacenamiento, elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Además, en el inmueble los investigadores identificaron al presunto propietario de los dispositivos y hallaron documentación y anotaciones que podrían estar relacionadas con la investigación.

Los elementos serán sometidos a pericias

Las actuaciones se realizaron con conocimiento de la Fiscalía interviniente y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias técnicas correspondientes.

Desde la fuerza señalaron que las tareas investigativas se desarrollan de manera conjunta entre la División de Investigación Criminal, las fiscalías intervinientes y el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, con el objetivo de determinar el alcance de los hechos que se investigan.

La causa continúa en etapa investigativa y no se brindaron mayores detalles para preservar el desarrollo de las actuaciones judiciales.