Corrientes: secuestraron más de 200 dosis de cocaína y detuvieron a dos hombres

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a dos hombres de 56 y 27 años y secuestraron 209 dosis de cocaína listas para su comercialización en la localidad de Paso de la Patria.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 20 de junio, cuando los uniformados interceptaron un Renault Logan que circulaba realizando maniobras peligrosas por calle La Rioja.

Al identificar a los ocupantes del vehículo, los efectivos constataron que el conductor presentaba alcoholemia positiva, con exceso de alcohol en sangre.

Hallaron más de 200 dosis de cocaína

Posteriormente, durante la inspección del vehículo, los policías detectaron una mayor cantidad de envoltorios con sustancias sospechosas, por lo que solicitaron la colaboración de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Tras la intervención de los especialistas, se secuestraron 209 dosis de cocaína listas para la venta, además de 17 envoltorios con estupefacientes destinados al fraccionamiento, tres balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el corte, acondicionamiento y distribución de la droga.

Asimismo, fueron incautados $139.300 en efectivo efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar el alcance de las actividades vinculadas a la presunta comercialización de estupefacientes en la localidad.