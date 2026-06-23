Golpe al narcotráfico: en un allanamiento encontraron un centro de fraccionamiento

La Policía de Corrientes informó que durante un allanamiento en un domicilio de la localidad de Loreto se secuestró droga y elementos para su fraccionamiento. Además, se detuvo a un hombre implicado en la causa.

El operativo se realizó en mañana del domingo la mencionada localidad, donde los efectivos de la comisaría de distrito local, bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente, ejecutaron una orden de allanamiento. La causa de este operativo fue por una denuncia de amenazas con un arma.

El principal investigado, un hombre de 46 años, intentó deshacerse de elementos arrojándolos sobre el techo de la propiedad. Acto seguido, el implicado opuso resistencia al procedimiento, agrediendo físicamente al personal interviniente, por lo que debió ser reducido y aprehendido bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

Hallazgo de casi un kilo de marihuana, balanzas y boquillas de armado

En el techo del domicilio encontraron un bulto con material vegetal, que tras los peritajes de campo se confirmó la presencia de marihuana.

Además, se descubrió que el lugar funcionaba como un centro de fraccionamiento. En el lugar se incautaron varios envoltorios plásticos con droga en su interior, una balanza de precisión y un total de 141 boquillas destinadas al armado de cigarrillos artesanales, además de una pistola de aire comprimido.

Por otro lado, se contabilizaron 925 gramos de marihuana.

Tanto los elementos secuestrados como el hombre demorado fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia.