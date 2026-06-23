Corrientes: hallaron sana y salva a una joven que era buscada en la provincia del Chaco

La Policía de Corrientes informó que este martes se localizó en la ciudad Capital a una joven que era intensamente buscada en Resistencia, Chaco.

Tras la denuncia de la desaparición de una joven de 18 años en la ciudad de Resistencia, los canales de comunicación interestaduales permitieron activar de forma inmediata los protocolos de rastreo en nuestra ciudad.

La fuerza de la provincia vecina solicitaron la colaboración activa de sus pares correntinos tras recibir indicios de que la joven podría haberse trasladado hacia la Corrientes. De manera inmediata, la Jefatura local dio intervención a las divisiones especializadas para coordinar los cuadrantes de búsqueda.

Localización efectiva, constatación de salud y trámites en la Dirección de Trata

El despliegue operativo estuvo a cargo del personal de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, quienes iniciaron labores de campo en distintos puntos de la Ciudad.

El resultado fue positivo pues lograron dar con el paradero de la joven durante la tarde de este lunes. Tras un abordaje preventivo, las autoridades policiales pudieron constatar de primera mano que se encontraba sana y salva.

Protocolos de rigor y la restitución de la joven a su entorno familiar

Las autoridades judiciales y policiales de ambas jurisdicciones unificaron criterios para garantizar el regreso seguro de la ciudadana.

La joven fue trasladada a la sede de la dependencia especializada, donde se procedió a los procedimientos de rigor.

Al confirmarse que no presentaba lesiones, la Policía de Corrientes inició las articulaciones necesarias para coordinar el traslado interprovincial seguro, dándose por concluidos los trámites de rigor de la causa.