Corrientes: detuvieron a dos paraguayos armados dentro de un campo en Isla Apipé

La Policía de Corrientes informó este martes que detuvieron a dos hombres de nacionalidad paraguaya que fueron sorprendidos dentro de la Isla Apipé.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas en la zona de San Antonio, Isla Apipé Grande.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a dos hombres de 38 y 43 años, quienes se encontraban dentro de un predio privado y no pudieron justificar ni su presencia en el lugar ni las actividades que realizaban.

Al momento de la intervención, uno de ellos tenía en su poder un rifle tipo carabina calibre .22 con municiones, además de cuchillos, mochilas y un juego completo de calchas de montar.

Los elementos hallados fueron considerados de interés para la investigación debido a su presunta vinculación con actividades de caza en la zona.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de ambos hombres y su traslado a la dependencia policial correspondiente.

Además, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego y violación de domicilio rural.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias investigativas para determinar las circunstancias en las que los sospechosos ingresaron al establecimiento rural.