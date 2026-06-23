Hallaron sin vida a un hombre en una calle de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que hallaron sin vida a un hombre en plena vía pública de la localidad de Goya.

El hecho se registró este martes, sobre la intersección de las calles José María Soto y San Martín.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y solicitaron la intervención de personal médico.

Tras examinar al hombre, determinaron que había sufrido una descompensación repentina mientras regresaba a su domicilio, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Loos, quien se desempeñaba laboralmente en el área de Asistencia Municipal de Goya.

Las actuaciones correspondientes estuvieron a cargo de la Comisaría Primera de Goya, cuyos efectivos realizaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

La noticia causó profundo pesar entre sus compañeros de trabajo, allegados y vecinos, quienes expresaron su tristeza tras conocerse el fallecimiento del trabajador municipal.