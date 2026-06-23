Mataron cinco carpinchos en una zona de reserva natural de Corrientes

Un operativo nocturno realizado por la Policía Rural y Ecológica de Goya culminó con la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos transportando animales silvestres cazados ilegalmente dentro de una zona protegida de la provincia.



El procedimiento se llevó a cabo cerca de la medianoche durante recorridas preventivas realizadas en la Cuarta Sección Estancia Maris, en inmediaciones de la Reserva Natural Isoró. Mientras patrullaban la zona costera, los efectivos observaron una embarcación que se aproximaba a la orilla y procedieron a su identificación.



Al inspeccionar el bote, los uniformados encontraron cinco ejemplares de carpincho ya faenados y un arma de fuego calibre 16. Los ocupantes de la embarcación no pudieron acreditar la documentación correspondiente para la tenencia del arma ni justificar legalmente la actividad que desarrollaban dentro del área protegida.





Ante esta situación, la Policía Rural procedió a la aprehensión de ambos hombres y al secuestro de la totalidad de los elementos utilizados en la maniobra, incluyendo la embarcación, un motor fuera de borda de 15 HP, el tanque de combustible, el arma de fuego y los cinco animales silvestres.



El hecho fue informado al fiscal Rural y Ambiental de Goya, Dr. José Omar Cáceres, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales de oficio para determinar las responsabilidades correspondientes.



Desde la Policía Rural destacaron la importancia de los patrullajes permanentes en reservas naturales y humedales de la provincia, de conservación de la fauna silvestre. El procedimiento permitió evitar que ejemplares obtenidos mediante caza ilegal fueran comercializados o ingresaran a la cadena de consumo.