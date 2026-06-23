Murió un peón rural tras intentar cruzar a caballo un arroyo en Corrientes

Este martes -alrededor de las 17.30- luego de varias horas búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida del trabajador rural que había caído de su caballo durante la fría madrugada cuando intentaba cruzar el arroyo Barrancas, en un lugar conocido como Paso Badén, jurisdicción de la localidad de Sauce.





Fue identificado como Manuel Vega, quien había desaparecido durante la mañana al ser arrastrado por la fuerte corriente de agua.



Se sumaron a los trabajos, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, junto a sus pares de la Comisaría local, los Bomberos Voluntarios y también Recursos Naturales de la Provincia. En los rastrillajes encontraron primeramente una maleta color verde de Vega que quedó enganchada a las ramas de un árbol, y luego el cuerpo sin vida del peón, a unos 200 metros aproximadamente del último lugar donde fue visto con vida.





De acuerdo con el relato obtenido, la víctima salió de su casa a las 4.30 para ir a su trabajo en la estancia "Los Pastizales". Dos horas después, a las 6.30, uno de sus compañeros de trabajo, advirtió que solo llegó su caballo, todo mojado, por lo cual se movilizaron con urgencia ante la presunción de la caída al agua.





Finalmente alrededor de las 17.30 localizaron el cuerpo sin vida, durante rastrillajes en las profundidades del arroyo, el cual fue trasladado por el Móvil policíal C-467 hasta la localidad de Sauce.



La Fiscalía en turno intervino y dispuso las pericias médico forenses.