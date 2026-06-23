Aprendía a manejar y volcó en la banquina de la Ruta 9 de Corrientes

Un vehículo terminó en la banquina de la Ruta Provincial 9, con las cuatro ruedas al aire, a pocos metros de la Rotonda de acceso a la localidad de San Luis del Palmar, tras una mala maniobra de la conductora, que al parecer aprendía a manejar.





El llamativo hecho se registró alrededor de las 17 de este martes, cuando una mujer de 36 años no pudo controlar la marcha de una Renault Kangoo que acabó en medio de altos pastizales.





Por razones de jurisdicción trabajaron policías de la Comisaría de San Cosme que tomaron contacto con un joven de 22 años, quien relató que el vuelco fue protagonizado por su hermana. "Quiso sacar de cambio, se le escapó el volante y por su inexperiencia no pudo controlar el vehículo que derrapó hacia la banquina", contó el testigo.



Por fortuna solo se registraron daños materiales y ambos ocupantes, oriundos del barrio Canal 13 de Corrientes, resultaron ilesos, aunque sí se llevaron un gran susto.



