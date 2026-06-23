San Luis del Palmar: robaron una moto, la desarmaron y arrojaron cerca del Riachuelo

En una zona de montes, a la vera del Riachuelo, policías de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, recuperaron las partes de una moto y una motoguadaña sustraídosa un vecino de la localidad.



El robo ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle San Martín, de donde los delincuentes se llevaron una motocicleta Motomel tipo Cross de 150 cc y una motoguadaña a explosión de 52 centímetros cúbicos marca Gamma.



Tras la denuncia, los uniformados iniciaron un rápido accionar que incluyó intensos rastrillajes por la zona.



El despliegue policial dio sus frutos cuando hallaron los objetos ocultos en una zona de monte a la vera del Riachuelo, en inmediaciones de la Tercera Sección de San Cosme, puntualmente en el paraje San Pedro.





La motocicleta fue encontrada totalmente desarmada, por lo que los agentes procedieron al secuestro preventivo del motor, el cuadro y la rueda trasera, además de la motoguadaña robada.



Todos los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes, mientras que el presunto autor del hecho ya fue identificado por los investigadores.



