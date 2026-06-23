Investigan una pelea entre cuñados: ambos fueron derivados a Corrientes con heridas de machete

Dos hombres resultaron heridos durante una pelea con machetes en Colonia Montaña, departamento de San Miguel. Ambos fueron trasladados a la ciudad de Corrientes para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

De acuerdo con fuentes policiales, el enfrentamiento se produjo alrededor de las 19 cuando los hombres, de aproximadamente 40 años, estaban reunidos tomando whisky. Por el momento, no se conoce el motivo por el que comenzó la pelea.

Sin embargo, se sabe que uno de los protagonistas sufrió profundas heridas en el rostro y el cuello, mientras que el otro tiene lesiones en la nariz. Luego del aviso a los servicios de emergencia, al lugar acudió una ambulancia del Hospital de San Miguel junto con un grupo de policías.

Investigación en marcha

Según pudo saberse, los hombres serían cuñados y residen en el mismo predio donde ocurrió la pelea. Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento todavía son materia de investigación.

La Policía de San Miguel intervino de oficio en el caso bajo la conducción del comisario inspector Dardo Romero. Además, tomó participación la Fiscalía de Santa Rosa, a cargo de Carlos Lezcano.

Con información de Redes Sociales Caá Catí.