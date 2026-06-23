Despiste y vuelco en una ruta de Corrientes: una menor con traumatismo de cráneo

Un minibús de transporte de pasajeros protagonizó un vuelco el lunes sobre la Ruta Provincial N° 5, en cercanías a la localidad de Lomas de Vallejos. Como saldo del siniestro, varias personas debieron recibir atención médica hospitalaria, disponiéndose el traslado de urgencia de dos hacia centros de alta complejidad de la Capital.

El accidente ocurrió en el kilómetro 96 de la RP 5, cuando el minibús —que hacía trayecto entre Capital y San Miguel— emprendía el viaje de regreso hacia el interior con un total de siete pasajeros a bordo.

Por razones que se investigan, el chofer perdió el dominio del volante, cruzó completamente hacia el carril contrario y, tras sobrepasar la banquina, colisionó contra un poste de hormigón, provocando el vuelco sobre uno de sus laterales.

En primeras inspecciones en el lugar del hecho, se comprobó que el pavimento de ese tramo de la ruta no presenta deterioros ni baches.

Operativo de rescate y asistencia a las víctimas en centros de salud locales

Tras el impacto, se activó una alerta conjunta que movilizó a ambulancias y personal de salud de los hospitales de Lomas de Vallejos y Caá Catí, junto a dotaciones de bomberos voluntarios y efectivos de la Policía de Corrientes.

En una primera instancia, dos de las personas afectadas sufrieron escoriaciones menores y fueron trasladadas preventivamente al Centro de Salud de Lomas de Vallejos.

En tanto, el conductor del minibús solo experimentó algunos golpes leves y permaneció en el escenario prestando declaración ante las autoridades mientras se realizaban las tareas de remoción de la carrocería.

Derivaciones de urgencia a la Capital

La complejidad de las lesiones obligó a los médicos del interior a coordinar el traslado de dos pacientes hacia hospitales de mayor complejidad.

La mayor preocupación se concentró en los pasajeros que habían sido derivados originalmente al Hospital de Caá Catí con traumatismos varios. Se confirmó que una de las víctimas, una niña de 12 años, presentaría un traumatismo de cráneo, disponiendose su inmediata derivación hacia un centro pediátrico de la Capital.

Asimismo, la segunda víctima que permanecía bajo observación en el nosocomio de Caá Catí también fue trasladada hacia Capital debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto.

Con información de Redes Sociales Caá Catí