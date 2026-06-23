Corrientes: compró una moto y descubrió que fue robada en Mendoza

La Policía de Corrientes secuestró una moto con pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza. El caso ocurrió en Saladas luego de que un hombre comprara el vehículo y se diera cuenta de la situación.

La Policía tomó conocimiento del caso el 19 de junio, tras ser alertada por disturbios en inmediaciones de las calles Sargento Cabral y Carlos Pellegrini. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la venta de la moto Honda Falcon y avanzaron con la investigación judicial.

Según explicó el comprador, el vehículo fue adquirido de buena fe, pero al averiguar se dio cuenta que presentaba un pedido de secuestro emitido por la Policía de Mendoza.

Con intervención de la fiscalía, la motocicleta fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Por su parte, el comprador radicó la denuncia penal y el caso continúa bajo investigación.