Acoso sexual en Corrientes: un joven agredió a una mujer y el hecho quedó filmado

Una mujer sufrió una agresión sexual en la ciudad de Corrientes cuando un hombre se acercó, la tocó sin su consentimiento y huyó. El hecho ocurrió mientras la víctima caminaba junto a su hija menor de edad.

El ataque se registró en la intersección de las calles Turín y Los Laureles del barrio 17 de Agosto. Toda la secuencia quedó registrada en un video de cámaras de seguridad, en el que se puede ver el comportamiento del agresor, quien luego escapó en bicicleta y fue perseguido por la mujer.

El joven, por su apariencia, sería un estudiante ya que al huir se le cayó una carpeta. De todos modos, se espera que las cámaras de seguridad permitan identificar al responsable de un caso que generó preocupación entre vecinos y repudio en las redes sociales donde se viralizó.