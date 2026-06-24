Condenaron a un policía de Corrientes por cobrar una multa falsa en Mocoretá

La Justicia de Corrientes condenó a un policía provincial por abusar de su cargo y cobrar una "multa falsa" durante un control de tránsito en Mocoretá. La pena de dos años de prisión en suspenso se dictó ayer tras la aprobación de un acuerdo de juicio abreviado.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías, luego de que la Oficina Judicial convocara la audiencia. Fue Ricardo López Ruíz, a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Concretas de Mocoretá, quien impulsó la homologación del juicio abreviado por el hecho atribuido al efectivo de la Policía de Corrientes.

Falsa multa y transferencia por Mercado Pago

El hecho ocurrió en septiembre de 2025, en el puesto de control vial ubicado sobre la autovía Gervasio Artigas, donde el cabo primero Lizazoain detuvo a un auto Chevrolet que circulaba en sentido norte-sur. Fue ahí que acusó una supuesta infracción de tránsito y, aprovechándose de su cargo de poder, hizo que se le transfiera 50.000 pesos a su cuenta de Mercado Pago.

El caso fue encuadrado por el Ministerio Público Fiscal como exacciones ilegales, de acuerdo con el artículo 266 del Código Penal. Se trata de un delito cometido por un funcionario público que abusa de su cargo para exigir una contribución.

La condena

Como consecuencia, el juez de Garantías, Alfredo Emanuel Aguirre, aprobó el acuerdo de juicio abreviado luego de verificar que el imputado aceptó de forma voluntaria los términos del proceso.

Además de la pena de dos años de prisión en suspenso, se dispuso un año de inhabilitación especial, el pago de una multa de $100.000 y el cumplimiento de reglas de conducta.