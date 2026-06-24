Detienen en Corrientes a una mujer con más de 2 kilos de cocaína pegados al abdomen

Efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron en la localidad correntina de Ituzaingó a una ciudadana de nacionalidad paraguaya que llevaba más de dos kilos de cocaína de máxima pureza adosados a su cuerpo.

El procedimiento de seguridad pública fue ejecutado por el personal de la Sección de Seguridad Vial “Villa Olivari”, dependiente en forma directa del Escuadrón 47 “Ituzaingó”.

Los uniformados se encontraban desplegados en un puesto de control de rutina emplazado sobre la Ruta Nacional N.º 12, específicamente a la altura del kilómetro 1.232, cuando ordenaron detener la marcha de un colectivo de larga distancia de línea regular, el cual había iniciado su recorrido en la ciudad misionera de Puerto Iguazú y tenía como destino final la provincia de San Juan.

La requisa y el hallazgo de los bultos en las prendas de vestir

La detección del cargamento de estupefacientes se concretó en el marco de la inspección física de la planta de pasajeros del transporte de pasajeros. Al registrar las filas de asientos, los agentes de la fuerza federal advirtieron marcadas anomalías en la contextura física de una de las pasajeras. La mujer evidenciaba abultamientos extraños y asimétricos ocultos debajo de sus prendas de vestir, localizados de forma concentrada en la zona abdominal.

Al ser interpelada de forma preventiva por los funcionarios de la Gendarmería respecto a la naturaleza de los bultos, la pasajera paraguaya manifestó con nerviosismo que se trataba de objetos de índole personal que le habían sido entregados por terceros antes de abordar la unidad de transporte, intentando desvincularse del contenido.

Ante la inconsistencia del relato y con el debido aviso a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, los efectivos procedieron a hacer descender a la sospechosa del ómnibus.

Con la intervención exclusiva de personal femenino de la fuerza se llevó a cabo una requisa personal exhaustiva que permitió constatar la presencia de cuatro paquetes de formato rectangular envueltos en cinta de embalar, pegados de forma compacta a su torso.

Narcotest positivo y detención por orden de la Justicia Federal

Las muestras del material compactado fueron derivadas de inmediato a los peritos del equipo de Criminalística y Estudios Forenses de la unidad de frontera.

Los técnicos realizaron los ensayos químicos de orientación de campo mediante el sistema Narcotest, los cuales arrojaron un resultado cromático positivo para el alcaloide cocaína, determinando un pesaje neto final de 2,96 kilos.

Intervinieron el Juzgado Federal de Corrientes y la Fiscalía Federal que dispusieron el secuestro formal del estupefaciente y la detención de la implicada en carácter de incomunicada.