Cayeron en Goya por organizar tours de caza furtiva en campos privados

Un operativo de prevención vial llevado a cabo por la Policía Rural y Ecológica de Goya desbarató una red dedicada a ingresar cazadores de forma ilegal a establecimientos rurales de la zona sin el consentimiento de sus propietarios.





El procedimiento tuvo lugar en la Primera Sección del Paraje Batel, donde interceptaron un automóvil Chevrolet Prisma para un control de rutina y después de las primeras averiguaciones en el lugar, la Policía obtuvo datos clave que vinculaban directamente al vehículo con el traslado logístico de personas armadas hacia distintos campos de la región para realizar actividades de caza furtiva.





Al ser interrogado por las autoridades, el conductor admitió que minutos antes había dejado a un individuo armado en un camino vecinal cercano tras lo cual realizaron un rastrillaje en los alrededores que culminó con la localización y detención del sospechoso.





Al momento de su captura, el implicado portaba un rifle calibre 22 Magnum cargado y listo para ser utilizado en tanto que durante la inspección de los papeles correspondientes, constataron que la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) del sospechoso se encontraba vencida.





El caso quedó a cargo del Fiscal Rural y Ambiental, el Dr. José Omar Cáceres que dispuso el inicio inmediato de actuaciones judiciales bajo la carátula de tenencia y uso ilegal de arma de fuego, además de investigar la invasión de la propiedad privada.