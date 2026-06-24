Tras una persecución detuvieron a un joven tras robar un local de ropa en Corrientes

Un joven de 31 años fue detenido esta madrugada tras haber ingresado a robar en un comercio de indumentaria femenina, en tanto que un cómplice logró darse a la fuga tras una persecución policial por varias calles de la ciudad.



El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 04:30 horas de este miércoles, cuando un llamado de alerta a los servicios de emergencia reportó que un grupo de desconocidos estaba violentando los accesos del local comercial "Francisca Store", ubicado en la intersección de las calles Medrano y Larrea.





Al llegar al lugar, el móvil policial C-840 de la Comisaría Octava Urbana divisó a dos sospechosos que huían a alta velocidad a bordo de una motocicleta Honda de color roja.



Uno de los ocupantes transportaba una gran cantidad de prendas de vestir colgadas y entre sus brazos, por lo cual se inició un seguimiento con el apoyo de otros móviles.





El operativo cerrojo permitió interceptar el rodado, secuestrar la motocicleta utilizada para el ilícito y recuperar la totalidad de la ropa robada.



En el procedimiento se logró la demora de uno de los presuntos autores, identificado como Ariel Maximiliano M., con domicilio en el asentamiento Punta Taitalo, en tanto que el segundo delincuente logró escapar corriendo a pie por la zona.



El detenido y los elementos recuperados fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción correspondiente, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en turno.