Un imputado declaró por dos horas y los padres de Loan hablarán la semana que viene

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso este miércoles convocar para la semana que viene a los padres de Loan Danilo Peña a que declaren como testigos-víctimas en el juicio que se le sigue a 17 sospechosos de las presuntas sustracción, ocultamiento y el posterior desvío de la investigación. Por su parte, el imputado Alan Cañete declaró por dos horas ante los jueces y aceptó responder preguntas, en un momento en el que aseguró que "una y mil veces" volvería a hacer lo que hizo.

María Luisa Noguera y José Peña, los padres de Loan, serán citados a declarar en el juicio el martes próximo, cuando también serán convocados los hermanos y otros familiares. Se prevé que con esos testimonios inicie una ronda de más de 150 testigos que habrá a lo largo del debate.

La declaración del papá y la mamá del niño de la localidad de 9 de Julio estaba prevista para la semana pasada, pero la interrupción de las audiencias debido a contratiempos con la presencia de los imputados demoró ese trámite que finalmente iniciará el 30 de junio. Están programadas audiencias los días martes, miércoles y jueves entrantes.

Todo eso ocurrirá luego de que este jueves se abra la posibilidad a que hablen en indagatoria los imputados Verónica Machuca Yunis, Valeria López y Esteban Federico Rossi Colombo, que forman parte de los 10 foráneos que se habrían inmiscuido en la investigación y resultaron acusados por el presunto intento de desvío.

Este miércoles pudieron hablar todos los demás sospechosos. En primer lugar se les abrió el micrófono a los seis que formaron parte del almuerzo tras el cual desapareció Loan (Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Mónica Millapi y Daniel Ramírez) y al comisario Walter Maciel, pero se abstuvieron de brindar declaraciones.

También decidieron mantenerse en silencio Nicolás "El americano" Soria, Elizabeth Cutaia y su marido Pablo Noguera, Delfina Taborda y Leonardo Rubio así como Pablo Núñez, todos integrantes del grupo que está acusado de privar en forma ilegítima de la libertad de los menores que acompañaron a Loan en el naranjal en el presunto entorpecimiento de la causa.

Quién sí se decidió a prestar declaración y estuvo abierto a preguntas fue el imputado Alan Cañete.

QUÉ DIJO CAÑETE

Cañete se dedicó en extenso a brindar un testimonio defensivo basado principalmente en que todo lo que hicieron estuvo avalado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con quien dijo que mantuvieron cuatro encuentros y hasta señaló que le regaló una lapicera.

Vale señalar, Pozzer Penzo, que fue la magistrada encargada de la investigación, elevó esta causa a juicio con los 10 foráneos procesados con prisión por diversas imputaciones.

No obstante, Cañete este miércoles relató haber "venido a buscar a Loan, que era lo que nadie hacía", y dejó frases como "lo que hicimos sirvió para mover el avispero y que hagan algo donde estaban diciendo al chico se lo comió un yacaré".

En su exposición admitió haber conocido personalmente al intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, por intermedio del periodista Alejandro Pueblas (A24), así como pidió perdón especialmente a Pablo Núñez, de quien dijo estar distanciado "por todo esto" pero a quien reconoció como un amigo entrañable.

En ese sentido, el imputado especificó que Núñez llegó a 9 de Julio tras viajar en micro y que lo hizo a pedido suyo, para que le acerque ropas y le corte el pelo a quienes lo necesiten en el grupo, ya que se dedica a la peluquería.

Del mismo modo Cañete pidió perdón a Cutaia, su socia en un estudio jurídico de Morón, y a su marido, de quien dijo, "no tuvo nada que ver en lo que se nos acusa" ya que -remarcó- es camionero y "solo nos hizo de chofer y un asado".

"Me humillo ante dios y pido perdón y siento verguenza", dijo al dirigir su pedido de disculpas hasta a la madre de Pablo Núñez, presente en la sala.

"Esto lo volvería a hacer una y mil veces y volvería a buscar a otro niño que se pierda; somos pocos los valientes y arriesgar el pellejo no lo hace cualquiera porque si lo hubiéramos encontrado no estaríamos acá", dijo al final de su exposición Alan Cañete.

EL RASTRO DE BURLANDO

El nombre del abogado Fernando Burlando apareció este miércoles en el juicio por Loan, luego de que durante la investigación del caso encarara la representación de la familia del niño, pero de modo imprevisto la dejara. La mención al letrado surgió luego de una pregunta que el fiscal Carlos Schaefer hiciera a Alan Cañete.

Consultado sobre si lo conocía, el imputado dijo que si y que incluso mantuvieron comunicación con él. Así hizo referencia a un mensaje que Burlando envió a Elizabeth Cutaia indicándole "Eli si no se van de ahí van a tener quilombo".

De ese modo hacía mención a la presencia en 9 de Julio del grupo que se presentaba como integrante de la Fundación Dupuy.

De acuerdo con el relato de Cañete, Burlando es "icónico" entre los juristas con los que -dijo-aprendió de la profesión y que se habían conocido en una marcha.

Vale señalar, Elizabeth Cutaia como parte del elenco de imputados, es representada por el abogado Rodolfo "Fito" Baqué.



