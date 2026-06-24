Narcomenudeo: desbarataron un punto de venta de cocaína en Curuzú Cuatiá

Desarticularon en Curuzú Cuatiá un presunto búnker de narcomenudeo tras un allanamiento en un domicilio particular del populoso barrio Villa Belgrano de esa ciudad, llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).



El procedimiento culminó con la detención del principal investigado y el secuestro de droga fraccionada para la venta, como resultado de una investigación llevada adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).





Mediante tareas de vigilancia encubierta, los agentes detectaron maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo en una propiedad ubicada sobre la calle Colón al 2000, en el barrio Villa Belgrano.



Con las pruebas recolectadas durante la pesquisa, el Juzgado Provincial de Garantías de Curuzú Cuatiá, subrogado por el juez Martín José Vega, libró la correspondiente orden de allanamiento para el inmueble señalado.





Al ingresar a la vivienda, las fuerzas federales lograron la captura del sospechoso, un hombre mayor de edad que regenteaba el lugar y tras la requisa del perímetro secuestraron varias dosis de cocaína listas para ser distribuidas, una suma no especificada de dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.



El detenido, fue trasladado a la dependencia policial junto con los elementos incautados, en tanto quedó formalmente incomunicado y a disposición de la magistratura interviniente bajo los cargos de infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).