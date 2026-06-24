Acoso sexual en Corrientes: habló la mujer atacada en el barrio 17 de Agosto

La mujer que sufrió una agresión sexual en la calle habló ayer tras la repercusión del hecho registrado por cámaras de seguridad del barrio correntino 17 de Agosto. En el video se ve cómo el atacante se acerca por detrás y la toca sin su consentimiento. Según explicó Celeste Toledo, el hombre la siguió en bicicleta mientras ella volvía del jardín con su hija.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde cerca del Colegio Secundario Dr. Eloy Miguel Ortega y el video que registró el momento del ataque se difundió a través de las redes sociales.

El acoso previo

En una entrevista con N9, Toledo contó que el agresor circulaba en bicicleta y llevaba una patineta en su mochila. De acuerdo con su relato, se cruzaron por primera vez alrededor de las 13:30, cuando fue a llevar a una de sus hijas al jardín: "Parecía un chico de la escuela". Sin embargo, volvieron a encontrarse de forma reiterada en el trayecto, por lo que sintió "desconfianza".

Fue así que el atacante la esperó esperó en una esquina y, cuando pasó junto a él, la agredió: "Me sentí con miedo", expresó la mujer al recordar su reacción de tirarle una piedra. De todos modos, el joven logró escapar.

Toledo calificó al agresor como un "un enfermo" y contó que su hija mayor quedó en shock al ver la escena. Por último afirmó no conocerlo y, aunque todavía no realizó la denuncia formal, espera que el video facilite el avance de la investigación para poder identificarlo.