Cabalgata de la Difunta Inocencia: así será el plan de seguridad

La Policía de Corrientes, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, implementará un exhaustivo dispositivo de prevención y ordenamiento vial con motivo de la 7ma. Cabalgata en honor a la Difunta Inocencia en San Luis del Palmar.

El plan de contingencia custodiará el trayecto de 19 kilómetros sobre la Ruta Provincial N° 5 que realizarán los jinetes y fieles el domingo 28 de junio. El despliegue contempla controles camineros con soporte de drones, divisiones rurales, brigadas de bomberos y un corredor sanitario de respuesta inmediata.

Despliegue multiagencial para custodiar la fe peregrina en el interior

Múltiples direcciones de la fuerza provincial coordinarán recursos humanos y materiales antes, durante y después del trayecto.

El diseño del Plan de Seguridad fue articulado de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Jefatura de la Policía de la Provincia de Corrientes. La ejecución directa estará a cargo de la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional I de San Luis del Palmar y las comisarías de distrito dependientes.

Debido a la envergadura del evento religioso, se sumarán divisiones técnicas y tácticas de la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Drones Policiales, garantizando un monitoreo aéreo y terrestre constante.

La travesía tradicional, que se desarrollará bajo el lema "La fe que camina ayuda al hermano", comenzará formalmente este domingo 28 de junio a partir de las 08. El punto de concentración y partida de los jinetes será la Parroquia San Luis Rey de Francia, desde donde avanzarán hasta la Gruta en honor a la Difunta Inocencia, emplazada a la altura del kilómetro 40 de la RP 5. En total, el resguardo policial cubrirá los 19 kilómetros de distancia que separan a ambos puntos de la comuna de San Luis del Palmar.

Controles camineros, prevención vial y asistencia sanitaria de urgencia

Las patrullas camineras advertirán a los automovilistas en los accesos clave y se estructurará una vía de evacuación médica acelerada.

El esquema preventivo se orientará rigurosamente a evitar la alteración del orden público, prevenir la comisión de delitos de oportunidad y resguardar la seguridad vial en una ruta de alta transitabilidad. Para cumplir con estos objetivos, las guardias operativas se coordinaron de forma previa con los organizadores de la cabalgata, las autoridades de la municipalidad local, cuerpos de bomberos voluntarios y la dirección del hospital regional.

Asimismo, los diferentes puestos de control policial distribuidos en los accesos a San Luis del Palmar advertirán de manera anticipada a los conductores civiles y transportistas sobre el flujo de jinetes y peatones en la calzada para que adopten las precauciones de velocidad correspondientes.

En paralelo, las autoridades sanitarias establecerán un corredor de salud permanente, con personal médico y ambulancias de apoyo listas para brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad o descompensación, asegurando un traslado rápido hacia los centros asistenciales de cabecera.

Recomendaciones oficiales para los participantes y transeúntes de la zona

Las fuerzas de seguridad instan a los concurrentes a acatar de forma estricta las directivas del personal de control.

Desde la Jefatura de Policía se solicitó la colaboración activa y el compromiso ciudadano de todas aquellas personas que deban transitar obligatoriamente por los tramos afectados de la RP 5 durante la jornada dominical.

Las recomendaciones se hicieron extensivas fundamentalmente a los promeseros, agrupaciones tradicionalistas y familias que formen parte de la procesión a caballo, instándolos a respetar las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad apostado en los caminos.