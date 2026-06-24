Golpe al narcomenudeo en Corrientes: fue detenido con dosis de droga y dinero en efectivo

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre en la loclaidad de San Luis de Palmar, tras encontrar dosis de drogra entre sus pertenencias.

El operativo se realizó en la noche martes, cuando efectivos de la Comisaría de distrito de San Luis del Palmar realizaban labores de vigilancia urbana. En ese contexto, divisaron el andar de un civil que infundió sospechas, por lo que procedieron a interceptarlo para su identificación de rutina.

Al realizarle la requisa preventiva de sus pertenencias, los agentes descubrieron que el hombre de 24 años ocultaba un siete envoltorios plásticos con una sustancia blanquecina, y además una importante cantidad de dinero en efectivo.

Intervención de Drogas Peligrosas y test químico positivo

Ante la presencia de la sustancia, se colicitó la colaboración de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos peritos extrajeron muestras de la sustancia incautada y realizaron el correspondiente test orientativo químico de campo.

Las pruebas arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, procediéndose al secuestro inmediato de la totalidad de las dosis y los billetes.

El implicado y los elementos secuestrados fueron puestos de manera inmediata a disposición de la Justicia.

Terminadas las actas de pesaje y reactivos en la vía pública, el demorado y lo secuestrado fueron trasladados hacia la dependencia policial donde se continuaron con los trámites de rigor.