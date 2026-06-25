Recuperaron en Corrientes un auto robado en Mendoza

La Policía de Corrientes recuperó un auto robado que registraba un pedido de secuestro activo en Mendoza. El operativo se concretó ayer en la capital, durante un patrullaje de prevención de la Dirección de Investigación Criminal.

Documentación adulterada

Mientras se realizaban las acciones de control sobre la calle Teniente Ibáñez al 500, los policías observaron un auto Citroën C5 estacionado y procedieron a la identificación. Sin embargo, el conductor presentó papeles con una patente duplicada.

Es por eso que, tras la intervención de investigadores especializados, se profundizó en la inspección física del auto: se cotejaron la numeración del chasis y los grabados de seguridad obligatorios de los cristales. Luego de la verificación se determinó que los datos reales correspondían a un dominio completamente diferente.

Fue así que con el cruce de información se pudo confirmar que el Citroën tenía un pedido secuestro de la Policía de Mendoza desde el 30 de julio de 2024. Como consecuencia, el auto fue secuestrado de forma preventiva y el conductor quedó detenido en la comisaría.